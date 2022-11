Estudiante apuñalado en el Instituto Nacional: "Me saqué el polerón y la polera y me vi mucha sangre"

El alumno del Instituto Nacional que el miércoles pasado fue apuñalado al interior del establecimiento educacional, en medio de una actividad musical, relató a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Metropolitana Centro Norte cómo ocurrió el hecho.

El estudiante señaló que en medio de un concierto de un grupo de rock formado por profesores “ingreso a la aglomeración de los alumnos en donde todos se empujaban (por la música) y jugaban. A mí me empujaron en varias ocasiones, no recuerdo quiénes eran, pero en una ocasión caí arriba de un alumno que tenía su mochila puesta y sentí un puntazo en el costado izquierdo del tórax”.

Detalló que en ese momento no se dio cuenta de que era algo grave y pensó que solo se había golpeado con “un llavero que el alumno tenía en su mochila. Entonces voy a la escalera y en la entrada de la escalera me topé con un amigo que estaba cerca de donde me pasó esto, quien me dice que tenía manchado con sangre mi polerón. Me toqué el estómago y tenía calentito y quedé con las manos llenas de sangre; me saqué el polerón y la polera y me vi mucha sangre”.

Agregó que por sus propios medios llegó hasta la enfermería del establecimiento. “Estaba muy nervioso, no recuerdo al alumno con el que caí”, expresó.

Mientras que un profesor declaró que “desconozco qué persona fue” el agresor. Añadió que “estudiantes y docentes me hacen entrega de un arma corto punzante, tipo cuchillo, la cual fue encontrada escondida tras una reja al interior del establecimiento y asimismo hago su entrega voluntaria”.

El Instituto Nacional condenó “enérgicamente este hecho y todo tipo de violencia. Situaciones de esta gravedad no pueden volver a ocurrir, pues expresan lo opuesto a nuestro proyecto educativo basado en el respeto y el diálogo”.

Además, agregó que se inició un proceso de investigación.

PURANOTICIA