"Estoy a favor" y "Matar guagüitas no está dentro de nuestro programa": La posición de los candidatos sobre el aborto

En medio del debate por políticas sociales, los candidatos presidenciales fueron consultados sobre sus posturas con respecto al aborto. Tres se mostraron a favor.

Enríquez-Ominami: “Estoy a favor de despenalizar el aborto”.

Jara: "Pasa que no se incluyó porque en la primera parte el programa hablaba de otros temas sí, ese es el punto. Pero yo estoy de acuerdo de fondo yo estoy de acuerdo con el proyecto porque no quiero que las mujeres sigan siendo no solo encarceladas, sino que tengan abortos en pésimas condiciones sanitarias".

Matthei: "Hay tantos métodos para evitar un embarazo. Yo realmente me gustaría hablar de educación, porque, efectivamente, lo que más anhela la gente, cuando tiene niño, es que ese niño salga adelante, que pueda tener una buena educación, gratuita, pero de calidad, y que la educación que reciba sea la misma que recibe un niño cuyos padres pueden pagar. De eso me gustaría hablar, de las mujeres que tienen niños".

Kaiser: "Nosotros creemos en el respeto irrestricto del proyecto de vida de las personas. Y eso incluye guaguitas. Es decir, matar guaguitas no está dentro de nuestro programa. Y no voy a entrar yo, como Herodes, a la historia de Chile, siendo entonces un presidente que apoya una ley de aborto libre. Cambiar "causal violación en razón de que no se están denunciando los violadores".

Kast: "Ustedes me conocen, yo soy un hombre de convicciones, defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Pero claramente hoy día Chile atraviesa una emergencia de proporciones donde tenemos que preocuparnos de las 40.000 personas que mueren al año. Es decir, cuatro personas por hora mueren en las listas de espera porque no hay atención médica. Y por lo tanto no vamos a entrar en un debate que instala el gobierno y la izquierda para sacarnos de los debates principales que hoy día tienen que ocupar a la ciudadanía. Tengo las mismas convicciones de defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Soy la misma persona".

Mayne-Nicholls: “Tiene que ser madurado por toda la sociedad. Pensarlo en el largo plazo (…) Tengo una convicción, entiendo que las mujeres son libres de elegir, pero debe ser madurado a largo plazo”.

Parisi: “Estamos por más pastillas anticonceptivas en la salud primaria”.

