Este miércoles parten las inscripciones para la PAES de Invierno 2026: 50 mil cupos para mejorar el puntaje rumbo a la Admisión 2027

Este miércoles comienzan las inscripciones para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Invierno, correspondiente al Proceso de Admisión 2027, que se aplicará el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio próximo.

El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la U. de Chile destacó que la PAES de invierno es una segunda oportunidad para mejorar los puntajes y potenciar las posibilidades de entrar a la carrera de preferencia.

El plazo para inscribir la rendición de la PAES de invierno 2026 es desde este miércoles a las 9 de la mañana hasta el 17 de marzo a la 1 de la tarde o hasta agotar el stock de 50 mil cupos disponibles.

Para la inscripción de la PAES de invierno 2026 se deben seleccionar las pruebas que solicita la carrera de tu interés. Es importante tener en cuenta que los puntajes vigentes para la admisión 2027 son los de las PAES de invierno y regular rendidas en 2025 y 2026 en ambas pruebas obligatorias y al menos una electiva.

Al momento de la aplicación de la prueba, solo se podrán rendir aquellas que fueron inscritas.

La PAES corresponde a un set de pruebas obligatorias y electivas. Las pruebas obligatorias son las de Competencia Lectora (65 preguntas y 2,5 horas de duración) y Competencia Matemática 1 (M1, 65 preguntas y 2 horas y 20 minutos de duración).

Las pruebas electivas son Ciencias (80 preguntas y 2 horas y 40 minutos de duración), Historia y Ciencias Sociales (65 preguntas y 2 horas de duración) y Competencia Matemática 2 (M2, 55 preguntas y 2 horas y 20 minutos de duración).

El costo de inscripción de la PAES de invierno 2026 depende de la cantidad de pruebas:

1 prueba, $17.500.

2 pruebas, $32.000.

3 o más pruebas, $46.500.

Si inscribes la PAES de Competencia Matemática 1 (M1) podrás agregar sin costo adicional la prueba de Competencia Matemática 2 (M2) y viceversa.

