Este lunes comisión de expertos comenzará a la elaborar anteproyecto de nueva Constitución

Se espera que este lunes 6 de marzo se inicie oficialmente el trabajo de la Comisión Experta en la sede del Congreso Nacional en Santiago, allí sus integrantes van a elaborar el anteproyecto de nueva Carta Magna que servirá de base para el Consejo Constitucional que será electo el 7 de mayo.

A eso de las 10:00 de la mañana, los 24 integrantes de la comisión serán recibidos en el Senado por los presidentes de ambas cámaras, una vez allí, recorrerán el lugar, compartirán un desayuno y a eso de las 12:00 del día se hará el acto inaugural que contará con la presencia de todos los comisionados y un invitado. Cabe recordar que las autoridades no están invitadas.

Cuando termine la ceremonia, de inmediato se procederá a la elección de una mesa directiva, en la que se buscarán representantes que produzcan un consenso entre los 24 miembros de la comisión.

En esta línea, Magaly Fuenzalida, experta designada por la Federación Regionalista Verde Social, que es necesario que exista un buen representante porque "es fundamental que pueda transmitir, educar, evangelizar como digo yo, respecto de este nuevo proceso".

En tanto, su par en cupo de Renovación Nacional (RN) Jaime Arancibia, se refirió al trabajo que se les encomendó "vamos a tener que trabajar con bastante intensidad, bajo presión como dice la canción de Queen, porque se requiere lograr acuerdos importantes y un quórum supramayoritario de todos los expertos".

Durante la mañana de este domingo se realizó un punto de prensa en el Congreso Nacional de Santiago por el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, donde se informó sobre las instalaciones en las que se llevará a cabo la continuidad del proceso constituyente.

En este contexto, ambos presidentes del poder Legislativo destacaron la importancia del proceso y la necesidad de que este se desarrolle en un ambiente a la altura del desafío que representa redactar un nuevo borrador que será votado en un plebiscito que se fijó para el 17 de diciembre de 2023.

Para el presidente de la Cámara Alta, es necesario "dar una señal que es la disposición del Congreso Nacional para colaborar en el éxito del proceso constituyente".

"Es súper importante que cuente con la infraestructura necesaria para que se desarrolle un buen trabajo (...) se han instalado en las distintas salas 4 cámaras que van a permitir la transmisión de todas las sesiones que se realicen", señaló Elizalde.

"Este órgano (Concejo Constitucional) elegido íntegramente por la ciudadanía es el encargado de determinar el contenido del texto que va a ser sometido a consideración en el plebiscito", agregó el senador.

A su vez, el presidente de la Cámara Baja destacó la importancia del proceso: "Si un país no tiene un acuerdo básico sobre su constitución, es un país que va a tener dificultades para crecer".

"Yo no he perdido la esperanza de que podamos tener una constitución hecha en democracia (…) la constitución es una tarea que no podemos postergar", consignó el diputado Mirosevic.

Cabe señalar que, se habilitaron 6 salas en la sede capitalina del Congreso donde funcionará la Comisión Experta, el Comité Técnico de Admisibilidad y, posterior a su elección el 7 de mayo, el Consejo Constitucional que se instalará el 7 de julio.

