"Estamos expuestos a aluviones": Advierten por sistema frontal que se espera para este fin de semana en la zona centro-sur

El director del Servicio Nacional de Prevención y Respuetas ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, declaró que "no es un fin de semana para hacer turismo, no es para subir a la cordillera, quedarse a resguardo en la casa y no exponerse".