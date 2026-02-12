"Estamos decididos": Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba

El Gobierno confirmó oficialmente este jueves que enviará ayuda humanitaria a Cuba afectada por el bloqueo impuesto por Estados Unidos, aceptando la propuesta del Partido Comunista, que en ciertos sectores políticos fue calificada como “presión” o “pauteo” al ejecutivo.

En un punto de prensa desde La Moneda, el canciller Alberto van Klaveren anunció que “estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba”.

Según explicó el ministro de Relaciones Exteriores, los recursos para la cooperación a la isla serán a través de fondo especial “Chile contra el hambre y la pobreza”.

El canciller, en su alocución, hizo alusión a que en otras oportunidades Chile hizo lo mismo con Ucrania, la situación en Gaza y la consecuencia de paso de huracanes en el Caribe.

“Estamos evaluando exactamente la magnitud del aporte. Es un aporte de carácter absolutamente humanitario destinado al pueblo cubano a través de agencias de Naciones Unidas. Nosotros creemos que podremos hacer un anuncio más específico entre hoy y mañana, pero quería confirmar que efectivamente haremos un esfuerzo de ayuda humanitaria, sobre todo tomando en cuenta la dramática situación que está viviendo Cuba hoy”, enfatizó.

Y agregó que “más allá de las características políticas que pueda tener su régimen, lo que nos interesa es atender las necesidades en la medida de lo posible del pueblo cubano. Y no estamos solos en eso".

“Es una ayuda de carácter monetario, que es lo más eficiente, y es justamente la práctica que ha tenido la Cancillería a lo largo de los años (...) y se canaliza a través de organismos multilaterales y hay varios programas. Está el Programa Mundial de Alimentos, están los programas de atención a la infancia de UNICEF, que operan en todos los países y que ofrecen garantía y que además obviamente van a ser verificados a través de procesos de rendición de cuentas”, explicó el canciller.

El secretario de Estado descartó que la decisión esté relacionada con las declaraciones de dirigentes y figuras del PC. Esto, porque tras el anuncio de Vallejo, desde la DC acusaron al gobierno de ser pauteado por los comunistas.

“Estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo”, aseguró.

