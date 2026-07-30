Estación Santa Isabel del Metro de Santiago seguirá cerrada por trabajos de limpieza

Metro de Santiago confirmó que la estación Santa Isabel seguirá cerrada sin detención de trenes este jueves, debido a que continúan los trabajos de limpieza y habilitación del recinto, mientras que el resto de la red opera con normalidad.

Parque Bustamante opera como estación común. En Línea 5 se mantiene la velocidad reducida entre Parque Bustamante–Irarrázaval y Plaza de Armas–Irarrázaval, por lo que advirtieron que "podrías registrar un mayor tiempo de viaje. El resto de la red se encuentra disponible".

"Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos su comprensión, mientras nuestros equipos continúan trabajando para la reapertura de la estación", declaró la empresa.

Cabe recordar que la tarde del lunes se originó un incendio en un tren de la estación de Santa Isabel, lo que obligó al cierre de otras cinco: Irarrázaval, Parque Bustamante, Baquedano, Bellas Artes y Plaza de Armas.

Tras la emergencia se dio a conocer que un tren modelo NS-74 –de los más antiguos del servicio– se incendió mientras permanecía detenido, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y evacuar la estación.

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