Estación Santa Isabel de la Línea 5 del Metro de Santiago permanecerá cerrada este jueves tras incendio en vagón

Metro de Santiago rectificó la información y anunció que la estación Santa Isabel de la Línea 5 permanecerá cerrada este jueves.

Esto, debido al incendio que se produjo el lunes, donde un vagón se quemó complemente.

Cabe señalar que Carlos Melo, gerente corporativo de planificación y clientes del Metro de Santiago, había indicado que "podemos informar que la estación Santa Isabel de la Línea 5 va a poder retomar sus operaciones el día jueves, desde el inicio del horario de operaciones, es decir, desde las 6 am".

"Durante estos dos días se han ejecutado trabajos muy intensos de limpieza de la estación, reposición de algunos elementos como revestimientos o cerámica, además de algunos equipos que resultaron dañados por el fuego el día que ocurrió este incidente", añadió.

"Por lo tanto, mañana con total normalidad las personas que utilizan la estación Santa Isabel pueden retomar su uso para conectarse y utilizar todo el servicio de la red de Metro", había declarado Melo.

Sin embargo, la empresa a través de redes sociales indicó que "mañana, jueves 30 de julio, Santa Isabel de Línea 5 permanecerá cerrada y sin detención de trenes, debido a la extensión de las labores de recuperación".

Agregaron que "mantendremos actualizada la información sobre el estado de la estación. El resto de la red se encuentra operando con normalidad".

Finalmente, señalaron que "lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos su comprensión, mientras nuestros equipos continúan trabajando para la reapertura de la estación".

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