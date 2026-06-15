"Está matando a la clase media": alcalde Sichel respalda rebaja de contribuciones y alerta por masivos remates de casas en Ñuñoa

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, respaldó la rebaja de las contribuciones y cuestionó la idea de que este impuesto afecta únicamente a las personas de mayores ingresos, asegurando que el actual sistema de retasación está golpeando con fuerza a la clase media y a los adultos mayores.

En conversación con Radio Pauta, el jefe comunal manifestó su apoyo a la iniciativa y sostuvo que el debate debe centrarse en el impacto que ha tenido el aumento sostenido de las contribuciones en comunas como Ñuñoa.

"Aplaudo y celebro la rebaja de las contribuciones, y la necesitamos", afirmó.

Sichel aseguró que la comuna ha sido una de las más afectadas por el mecanismo de retasación periódica de las propiedades. En ese sentido, criticó el sistema actual y señaló que "Ñuñoa es la comuna donde más fuerte hemos enfrentado la tragedia de esta idea bizantina, loca y antigua de retasar las propiedades cada dos años".

Según explicó, el número de propiedades sujetas a este impuesto ha crecido de manera considerable en los últimos años. "Antes el 25% de las propiedades pagaba contribuciones en la comuna, y ahora vamos en el 68,8%. Es decir, somos una comuna de clase media en la que casi todos están pagándolas y donde más ha crecido la cantidad de gente que debe asumir ese costo", sostuvo.

Como ejemplo, mencionó la situación que enfrentan vecinos de la Villa Frei, donde, según indicó, "hay casas que al año cancelan contribuciones por un millón 200 mil pesos luego de no pagar hace un tiempo, y la mayoría de sus dueños son adultos mayores que compraron esas viviendas cuando eran denominadas económicas".

El alcalde advirtió que la tendencia seguirá aumentando y que, de mantenerse las actuales condiciones, un porcentaje aún mayor de vecinos deberá asumir este pago. "No tengo ninguna duda de que hay que apoyar la rebaja de contribuciones. En una nueva tasación, en Ñuñoa terminará pagando el 80% de los vecinos, lo que significa sacar de la comuna a las personas mayores", señaló.

Asimismo, planteó que el financiamiento de los municipios no debería depender de este impuesto, ya que considera que el Estado debe garantizar recursos permanentes a las comunas.

"Mi primera tarea es ayudar a los vecinos, y creo que el financiamiento de las comunas no debe estar atado a las contribuciones", afirmó. En esa línea, agregó que "no podemos vivir de cobrarles a los vecinos, mientras el resto del Estado tiene ingresos basales. Sí al cobro de la basura y al pago de licencias, pero el Estado debe asegurar ingresos basales. No podemos hacer solidaridad entre los municipios, cuando somos por lejos la estructura más pobre y débil del Estado".

Sichel también cuestionó la postura del ministro de Hacienda y reiteró que es incorrecto sostener que sólo los sectores de mayores ingresos pagan contribuciones.

"En Ñuñoa hay gente con PGU y bajas pensiones que ahora paga contribuciones porque el valor de sus casas se disparó con las retasaciones. Por eso el modelo está malo y el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz) está equivocado. Insisto, es mentira que sólo los ricos pagan contribuciones, porque en Puente Alto lo hace el 20% de las personas", afirmó.

Finalmente, el alcalde alertó sobre las consecuencias que enfrentan quienes no pueden asumir este gasto y criticó la dependencia financiera que existe en los municipios respecto de este tributo.

"Cada día más gente está pagando contribuciones, y la tasación cada dos años está matando a la clase media. En este caso no opera un seguro de cesantía o un seguro de desgravamen, por lo que si no son pagadas el Estado te saca a remate la casa", sostuvo.

Además, cerró con una autocrítica hacia el mundo municipal, asegurando que "este es un mal impuesto pero tiene a los mejores lobistas, que somos los alcaldes porque vivimos transversamente de él. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con pelear contra él. Incluso veo a algunos economistas, como Andrés Velasco, José de Gregorio y Javier Etcheverry, que son excepciones y pueden pagar, pero les falta calle al defender el cobro de contribuciones".

PURANOTICIA