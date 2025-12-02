Escolar de 15 años se mantiene en estado grave luego de ser apuñalado tras salir de clases en liceo de Quinta Normal

Un escolar de 15 años se encuentra en estado grave tras ser agredido con un arma cortopunzante en medio de una riña en cercanías del liceo Alberto Hurtado, en la comuna de Quinta Normal.

El ataque ocurrió cerca de las 16:00 horas, tras la salida de clases, y según los primeros antecedentes se habría producido por rencillas previas entre los dos alumnos involucrados.

El presunto agresor es un alumno de primero medio, quien quedó bajo custodia.

La directora del recinto educacional, Carolina Silva Cortez, señaló que el estudiante “fue trasladado de inmediato a un centro asistencial” y condenó “enérgicamente este hecho y cualquier manifestación de violencia”.

El liceo informó que activó su protocolo interno y que el equipo de Formación y Convivencia Escolar “estará acompañando a los cursos y estudiantes afectados”.

PURANOTICIA