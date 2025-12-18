Escalona advierte que los primeros meses del Gobierno de Kast "van a ser un hervidero" en La Moneda

El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, aseguró que, dada la diversidad de partidos de “derecha ultra conservadora” que tendrá el nuevo Gobierno y el “afán de protagonismo” de los mismos, los primeros meses de José Antonio Kast al mando no serán fáciles.

“Los primeros meses del gobierno van a ser un hervidero en la casa de gobierno, y son muy difíciles de manejar, sobre todo cuando las alianzas son heterogéneas”, aseguró en entrevista con La Tercera.

El exsenador agregó que “Demócratas y Amarillos no tienen tanto peso. Yo creo que eso es como una cuestión artificial y no son el eje del gobierno”.

“El eje del gobierno son republicanos, socialcristianos, y naturalmente los libertarios van a querer tener un protagonismo significativo importante”, aseguró.

Escalona señaló que “los sectores de derecha ultraconservadora que habrá en el gobierno han apoyado a Kast con la expectativa de pasar ellos a tener un protagonismo directo en el gobierno”.

En ese sentido, planteó que “si el Presidente electo no le da satisfacción a estas demandas, que yo creo que son excesivas o desproporcionadas, va a haber una dificultad”.

“Así que repito lo que dije, por el afán de protagonismo de los diferentes actores, La Moneda va a ser un hervidero cuando se instale en ella, a partir del 11 de marzo, el actual Presidente electo y pase a ser el presidente en función”, finalizó.

