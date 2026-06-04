"Es su deber": Ministro Quiroz respalda actuar del SII por cobro de impuestos a casas de apuestas que no tienen residencia en Chile

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, se refirieron a la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que permite a plataformas de apuestas online extranjeras pagar impuestos por sus operaciones en el país.

El jefe de la billetera fiscal indicó que "el SII es una entidad independiente, se rige por su director y el director aplica la ley. Y en esta materia la ley que la compete a Impuestos Internos es recaudar los hechos que estén gravados".

El titular de Hacienda afirmó que "es su deber, sin pronunciarse respecto a si eso es o no legal, que eso corresponde a otra instancia donde hay un proyecto que se está discutiendo".

Asimismo, la autoridad sostuvo que "en ningún caso, no hay regulación encubierta, las cosas son como son y las leyes son las que están escritas".

Por su parte, el biministro Alvarado mencionó que se trata de "una resolución que está dentro de las facultades propias de un organismo autónomo".

Explicó que "el Estado tiene organismos autónomos que tienen facultades y que deciden aplicarlas. Si aplican esas facultades es porque tienen los fundamentos necesarios y suficientes para hacerlo".

La resolución del SII permite que plataformas sin domicilio ni residencia en Chile que prestan servicios de apuestas en línea o a través de plataformas digitales puedan pagar los impuestos por operaciones realizadas en el país.

De esta forma, se establece que tales prestadores podrán inscribirse en el sistema habilitado por el SII, quedando sujetos a las normas e instrucciones vigentes sobre inscripción, registro, declaración y pago del impuesto aplicables a los contribuyentes extranjeros que prestan servicios digitales gravados con IVA.

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