Cámara de Diputados aprueba y despacha al Senado el proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar

Por 111 votos a favor, 28 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE). El texto pasó al Senado en segundo trámite.

La propuesta, además, busca restituir el reconocimiento del mérito y fortalecer la existencia de proyectos educativos diversos que respondan a las expectativas de las familias.

Para sus fines, la iniciativa modifica la Ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales. En este texto, se agrega como condición que los establecimientos no sometan la admisión de los estudiantes a procesos de selección arbitrarios, “correspondiéndoles a las familias el derecho de optar por los proyectos educativos de su preferencia”.

Luego, se establece que el proceso de admisión escolar que desarrollen los establecimientos que reciben subvención o aportes del Estado se realizará conforme a los principios de transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación arbitraria. Considerará, especialmente, el derecho preferente de los padres a elegir el establecimiento educacional para sus hijos y la libertad de enseñanza, consagrados en la Constitución.

Dicho proceso comprende una etapa de postulación y otra de admisión propiamente tal. La primera se realizará a través de un registro que pondrá a disposición del público el Ministerio de Educación. Se prohíbe la exigencia de antecedentes vinculados a la condición socioeconómica o familiar, así como cualquier cobro por la postulación de los estudiantes.

Para lo anterior, se permite a los padres, madres y apoderados a solicitar información sobre los proyectos educativos y el proceso de admisión escolar. Además, regula el mecanismo de inscripción en el registro, donde se postulará a más de una opción, manifestando el orden de preferencia. El sistema de registro contendrá información relativa a la cantidad de cupos disponibles, entre otros datos relevantes.

El proceso de admisión se llevará a cabo a través de un sistema único, provisto por el Ministerio de Educación. Los sostenedores que hayan tenido más postulantes que vacantes en el proceso de admisión inmediatamente anterior, estarán facultados para implementar un mecanismo de elección mutua. El objetivo será verificar criterios de prioridad que el establecimiento defina.

Además, el mecanismo de elección mutua tendrá como objetivo verificar criterios de prioridad propios para la asignación de vacantes. Para ello, el establecimiento informará de su decisión al Mineduc junto con la descripción del proceso que pretende aplicar. Para este marco, se fijan criterios en la ley, como son los de vínculo y continuidad; adhesión al proyecto educativo; aptitud; e inclusión.

En caso de que los cupos disponibles sean suficientes en relación al número de postulaciones, todos los estudiantes que postulen a un establecimiento educacional deberán admitirse. Sólo en los casos en que los cupos disponibles sean menores al número de postulantes, se aplicará un mecanismo de asignación centralizada por establecimiento educacional. Se exige que éste sea objetivo, transparente y vele porque los cupos se completen acorde a las prioridades de los padres o apoderados, optimizando la asignación.

CRITERIOS DE PRIORIDAD

El mecanismo de asignación considerará los siguientes criterios de prioridad en orden sucesivo:

- Haber sido incluido en la lista de elección mutua reportada por los establecimientos.

- Existencia de hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento.

- Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios.

- La condición de hijo de un profesional de la educación, asistente de la educación, manipulador de alimentos o cualquier otro trabajador que preste servicios permanentes en el establecimiento.

- Ser hijo de un exalumno egresado del establecimiento.

- Haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento educacional al que se postula, salvo que el postulante hubiese sido expulsado con anterioridad de éste.

OTRAS DISPOSICIONES

Si aplicados los criterios señalados se presentara el caso que el número de postulantes que cumple con un mismo criterio es superior al número de vacantes informado, se aplicará respecto de dichos postulantes un mecanismo de asignación aleatoria.

El Mineduc verificará que no se presenten admisiones de un mismo estudiante en distintos establecimientos educacionales. También velará porque los cupos se completen acorde a las prioridades de los padres, madres o apoderados, optimizando la asignación.

En caso que un postulante no logre la admisión en sus opciones escogidas, el Mineduc lo registrará en el establecimiento educacional más cercano a su domicilio que cuente con cupos disponibles, salvo que conste su expulsión desde dicho local. En tal caso, se continuará con el siguiente más cercano y así sucesivamente.

SATISFACCIÓN DE LA MINISTRA

La ministra de Educación, María Pía Arzola, declaró que “hace diez años, cuando se diseñó el actual sistema, se instaló una desconfianza generalizada hacia los colegios y también hacia las familias; se eliminó también todo margen para la toma de decisiones descentralizadas, oportunas y situadas. Hoy queremos restablecer la confianza y avanzar mejorando lo que existe”.

En ese sentido, sostuvo que en el debate legislativo “hemos encontrado puntos de encuentro en otras materias, en otros desafíos del sistema educativo, como la necesidad de fortalecer el liderazgo pedagógico de los directores, en entregar también mayores herramientas a las comunidades educativas. Son coincidencias en las cuales queremos y debemos seguir avanzando”.

PURANOTICIA