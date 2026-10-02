Entregan Bono de Recuperación a 19 mil familias afectadas por sistema frontal en el norte

El Presidente José Antonio Kast encabezó en Tocopilla la entrega del Bono de Recuperación a las familias afectadas por el sistema frontal que impactó a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta entre el 17 y el 20 de agosto.

La actividad marcó el regreso del Mandatario a la comuna, luego que durante los temporales recorriera sectores afectados y conociera en terreno la situación de las familias damnificadas. En esta oportunidad, la visita estuvo centrada en concretar la entrega de las ayudas comprometidas y avanzar desde la atención de la emergencia hacia la recuperación de los hogares.

Las precipitaciones registradas en agosto dejaron personas damnificadas y albergadas, daños en viviendas, interrupciones y restricciones de tránsito, activación de quebradas, remociones en masa y afectaciones a infraestructura y servicios esenciales. Frente a estos impactos, el 20 de agosto las tres regiones fueron declaradas zonas afectadas por catástrofe.

El monto del Bono de Recuperación se determina a partir del nivel de afectación de la vivienda y los enseres registrado mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). El beneficio corresponde a una ayuda económica de libre disposición y se divide en cuatro tramos.

Para hogares con afectación baja, correspondiente al Tramo 1, el aporte es de $375.000; para aquellos con afectación media, Tramo 2, alcanza los $750.000; en casos de afectación alta, Tramo 3, asciende a $1.125.000; y para hogares con afectación muy alta, Tramo 4, llega a $1.500.000.

El pago se realiza a la jefatura de hogar indicada en el catastro, a través de CuentaRUT o mediante pago en efectivo en sucursales de BancoEstado.

La nómina con pago este 1 de octubre contempló 19.188 hogares de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, con recursos por un total de $14.868 millones.

De ellos, 13.166 hogares corresponden a Tarapacá, con pagos por aproximadamente $10.202 millones; 5.670 a Antofagasta, por cerca de $4.371 millones; y 352 a Arica y Parinacota, por alrededor de $296 millones.

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