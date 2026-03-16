Entregan 15 nuevos vehículos a la PDI para fortalecer investigación de delitos complejos en la región Metropolitana

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, encabezó la entrega de 15 nuevos vehículos especializados para la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), junto al subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, prefecto General Hugo Haeger, y el delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina.

“Recuperar la ciudad para las personas también significa hacer de Santiago una región más segura. Por eso, junto al Consejo Regional hemos invertido cerca de $35 mil millones en infraestructura, equipamiento y tecnología para la PDI, y hoy estamos cerrando un proyecto de $1.300 millones que incorpora vehículos, tecnología y equipamiento para las brigadas de Robos y Homicidios”, señaló Orrego.

“Nuestro compromiso es claro: seguir apoyando con hechos concretos a quienes investigan el delito y trabajan todos los días para dar más seguridad y tranquilidad a las familias de la región Metropolitana”, enfatizó.

La iniciativa corresponde a una inversión del Gobierno de Santiago por $1.308.316.000, destinada a fortalecer las capacidades investigativas de la Brigada de Homicidios (BH) y la Brigada Investigadora de Robos (BIRO), mediante la adquisición de vehículos, equipamiento operativo y tecnología especializada para el trabajo policial.

El Prefecto General Hugo Haeger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, detalló que “estos 15 vehículos serán distribuidos en las seis Brigadas Investigadoras de Robos que operan en la región Metropolitana, fortaleciendo su trabajo investigativo, de inteligencia y apoyo táctico en distintas comunas”.

“Este equipamiento permitirá que nuestros detectives cuenten con mejores condiciones y medios para atender a víctimas, testigos y desarrollar procesos investigativos, contribuyendo así a enfrentar el delito y avanzar hacia una región más segura, que es lo que la ciudadanía nos demanda”, explicó.

El proyecto contempló la compra total de 31 vehículos, además de equipamiento y mobiliario especializado para mejorar las condiciones de trabajo de los equipos policiales y reforzar las labores investigativas en terreno.

Previamente ya se habían entregado 16 vehículos operativos, correspondientes a 10 sedanes y 6 furgones de irrupción marca Chevrolet para la Brigada de Homicidios.

Con la entrega realizada en esta jornada se completa el proyecto, incorporando 15 nuevos vehículos, entre ellos 6 station wagon operativos marca Maxus, 1 station wagon de irrupción Maxus, 2 minibuses de irrupción Maxus y 6 SUV Hyundai Tucson 4×2 NX4 2.0 AT Plus, estos últimos adquiridos por la PDI.

“Hoy más que nunca el combate a la delincuencia requiere coordinación real entre las instituciones. Vamos a trabajar codo a codo con el Gobierno de Santiago, la PDI, Carabineros y los municipios para recuperar los espacios públicos y enfrentar con decisión a quienes alteran el orden”, sostuvo el delegado presidencial de la RM, Germán Codina.

“Ya estamos coordinando operativos en Estación Central y en otros puntos críticos de la región, porque el Estado no va a abandonar estos lugares y la ciudad debe volver a ser para la gente”, agregó.

Por su parte, el consejero regional y presidente de la Comisión de Seguridad, Javier Ramírez, señaló que “desde el Consejo Regional tenemos la convicción de que los recursos deben ponerse donde están los problemas, y la seguridad es hoy una de las principales preocupaciones de los habitantes de la región Metropolitana”.

“Por eso respaldamos estas inversiones que fortalecen el trabajo de las instituciones y permiten avanzar hacia una región más segura, con mayor bienestar y dignidad para todas y todos”, indicó.

En materia de equipamiento, la iniciativa también consideró la adquisición de 90 estaciones de trabajo, 10 maletines de sitio del suceso y un gabinete de secado de evidencia, además de 24 kits de irrupción, 3 equipos hidráulicos y 10 sistemas de iluminación exterior, herramientas fundamentales para el trabajo especializado de investigación criminal.

Asimismo, el proyecto incorporó 179 equipos computacionales y 179 licencias de software, con el objetivo de fortalecer el análisis investigativo y mejorar la gestión de información en las unidades policiales.

Esta inversión busca mejorar la capacidad operativa de la PDI para investigar delitos complejos, fortalecer la respuesta policial y contribuir a una mayor seguridad para las familias de la Región Metropolitana.

El Gobierno de Santiago ha destinado más de $194 mil millones a iniciativas de seguridad durante el actual período, recursos que han permitido fortalecer el trabajo de las policías -con $53 mil millones para Carabineros, PDI y Gendarmería-, implementar patrullas regionales en el eje Alameda, financiar programas de respuesta a emergencias, impulsar proyectos comunitarios de seguridad y desarrollar intervenciones de prevención situacional en barrios y espacios públicos, consolidando una estrategia integral para avanzar hacia una Región Metropolitana más segura.

PURANOTICIA