Encuesta revela que un 74% está a favor de que el país tenga una nueva Constitución

El informe "Claves Ipsos", realizado por en conjunto por la empresa de investigación de mercado Ipsos con el centro de estudios Espacio Público, reveló las percepciones de la población tras el plebiscito constitucional de salida del pasado 4 de septiembre e informó que un 74% encuestado está a favor de tener una Nueva Constitución.

Quienes más respaldan esto son los jóvenes de 18 a 29 años, con un 81%. De los participantes del estudio que votaron Rechazo el 4 de septiembre, un 57% comparte la opción de tener una nueva Carta Magna.

Frente a la consulta de quiénes deben redactar la nueva Constitución, un 32% opina que debe ser una Convención compuesta por ciudadanos electos y expertos, mientras un 29% cree que debe ser una comisión de expertos convocada por el Congreso especialmente para este fin. La tercera opción es una nueva Convención Constituyente 100% electa (22%) y un 10% cree que debe ser el propio Congreso quien cumpla esta labor.

En entrevista con 24 Horas, Patricio Sajuria, director de Espacio Público, analizó los puntos claves respecto al estudio, que arrojó nuevas luces respecto al nuevo proceso constitucional.

"(El rechazo a que sean parlamentarios el que redacte la Constitución) es consistente a lo que hemos visto en la opinión del Congreso por años. La imagen del Congreso no ha mejorado en mucho tiempo, y lo que estamos viendo respecto a no entregarle al Congreso la redacción de un nuevo texto es consistente con eso, aunque no hay consenso en cual es la alternativa más viable", indicó Sajuria.

Sobre las características que tendría que tener el órgano redactor de la nueva Carta Magna, en cuanto partidad, pueblos originarios e independientes, Sajuria señaló que "en los tres casos tenemos mayorías bien grandes, sobre el 70% en todas estas categorías".

"Quizás donde la diferencia es más grande tiene que ver con la presencia de convencionales indígenas. Ahí hay un 79% de acuerdo con quienes votaron Apruebo, y un 60% de quienes votaron Rechazo. Sigue siendo una mayoría por quienes votaron Rechazo, pero no tan contundente como la de quienes votaron Apruebo", declaró.

En términos etarios si existen diferencias remarcables, de acuerdo a la opinión de Sajuria, dado que los jóvenes entre 18 y 29 años "están marginalmente, pero igual significativamente menos proclives a tener independientes que las personas de más edad".

De acuerdo a sus palabras, es un hallazgo que les sorprendió, el hecho de que este grupo etario está politizando a sus familiares y más cercanos de más edad.

