Encuesta Pulso Ciudadano: José Antonio Kast mantiene, Jeannette Jara baja y Evelyn Matthei sube

La encuesta de Panel Ciudadano-UDD mostró que el candidato republicano José Antonio Kast se mantiene con el 25% de las preferencias, con lo que pasó a liderar la carrera a La Moneda.

Según El Mercurio, la abanderada oficialista Jeannette Jara bajó del 27 al 24 por ciento de las preferencias, por lo que quedó Levemente por debajo de Kast.

En tanto, la representante de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei, subió del 16% al 17%, en medio de sus esfuerzos por mejorar en las encuestas.

Más atrás quedaron Johannes Kaiser (PNL) con 10% (-1), Franco Parisi (PDG) con 8% (=), Harold Mayne-Nicholls con 3% (+1), Marco Enríquez-Ominami con 1% (=) y Eduardo Artés con 1% (=).

Además, la encuesta mostró que Jeannette Jara no lograría imponerse en una eventual segunda vuelta frente a Kast (46 a 31%) ni Matthei (46 a 29%).

