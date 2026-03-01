Encuesta Pulso Ciudadano instala debate por cable submarino Chile–China

La más reciente encuesta Pulso Ciudadano instaló en el centro del debate público el proyecto de cable submarino entre Chile y China, especialmente tras las sanciones de Estados Unidos a funcionarios chilenos vinculados a la iniciativa.

Según el sondeo, un 50,6% de los consultados considera que la sanción vulnera la soberanía nacional, mientras que un 26,5% opina lo contrario y un 22,9% declara no tener una postura definida.

En cuanto a la evaluación de la medida estadounidense, un 37,1% se manifestó en desacuerdo, un 33,1% adoptó una posición neutral y un 29,8% expresó respaldo.

Respecto al futuro del proyecto, un 47,4% estima que el próximo gobierno debería continuar impulsándolo, mientras que un 28,1% cree que debiera cancelarse y un 24,5% no tiene una opinión clara.

El respaldo general a la iniciativa también es significativo: un 48,4% apoya la instalación de un cable submarino de fibra óptica entre Chile y China, frente a un 19% que se manifiesta en contra.

Cuando se consulta por la participación de una empresa china en el desarrollo del proyecto, el 40,2% se muestra favorable, el 35,1% adopta una postura intermedia y el 24,7% se declara en desacuerdo.

Finalmente, la mayoría relativa considera que la obra tiene importancia estratégica para el país, reflejando el creciente interés ciudadano por el rol de Chile en la conectividad digital y las tensiones geopolíticas asociadas.

PURANOTICIA