Encuesta Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y Kast obtiene 48% de respaldo

La encuesta Agenda Criteria correspondiente al 1 de marzo de 2026 abordó la evaluación del gobierno saliente, la instalación del nuevo Ejecutivo y la percepción ciudadana sobre el gasto público en un contexto de transición política.

El sondeo reveló que un 33% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric, lo que representa un alza de un punto respecto a la medición anterior, mientras su desaprobación descendió a un 58%.

En cuanto a la evaluación institucional del gobierno, la aprobación se situó en 32%, con una desaprobación estable en 60%, reflejando una percepción crítica persistente.

Respecto a la preparación del próximo gobierno, un 48% aprueba la forma en que José Antonio Kast está armando su administración, cifra que aumenta tres puntos en comparación con febrero.

La medición también evidenció una fuerte percepción de ineficiencia estatal, ya que un 64% cree que el Estado gasta los recursos de manera ineficiente, frente a solo un 16% que considera lo contrario.

En materia de ajustes fiscales, un 56% estima posible reducir el gasto sin afectar la calidad de los beneficios, mientras existe amplio respaldo a reducir el empleo público y sus sueldos.

Sin embargo, la ciudadanía rechaza mayoritariamente recortes en beneficios sociales directos, con solo un 13% apoyando disminuir bonos o subsidios y un 9% respaldando reducir el gasto social.

Finalmente, un 54% coincide con la premisa de Kast de reducir significativamente el gasto estatal sin afectar beneficios, reflejando un escenario de expectativas y debate sobre la sostenibilidad fiscal en el nuevo ciclo político.

