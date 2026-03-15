Encuesta Panel Ciudadano: Gran respaldo a anuncios de Kast no así a los indultos por estallido social

Tres días después de asumido el gobierno de José Antonio Kast, Panel Ciudadano UDD realizó una encuesta sobre los principales puntos que marcaron su inicio. Las principales medidas concitan gran respaldo, salvo los indultos a carabineros y militares condenados por delitos en el estallido social.

Según informa El Mercurio, el sondeo —que incluyó 1.792 casos, con un margen de error del 2,7% y se realizó entre las 17 y las 22 horas del viernes 13— revela que el 59% aprueba el inicio del mandato de José Antonio Kast.

Sobre esa cifra de apoyo, el gerente general de Panel Ciudadano UDD, Juan Pablo Lavín, comenta que “en Chile, donde el escepticismo político es alto y la ciudadanía tiende a ser exigente desde el primer día, superar el 50% en la primera semana es un resultado favorable”.

Sin embargo, precisó que el apoyo no es “extraordinario”, y recordó que “(el exmandatario) Gabriel Boric partió con números similares”.

En la línea de los decretos, Lavín es tajante: “Las seis medidas firmadas en el primer día, más la construcción de zanjas, generan niveles de acuerdo que van del 75% al 90%. Estas medidas responden a las demandas ciudadanas prioritarias, no son banderas exclusivamente de derecha”.

Respecto de los decretos, el 90% respalda dar un rol más directo al Ministerio de Vivienda en reconstrucción; el 89% apoya reforzar la frontera con Bolivia con militares, drones y vigilancia; y el 88% aprueba crear una autoridad especial para controlar la migración y perseguir delitos en el norte.

Además, el 85% respalda realizar una auditoría total al Estado para detectar irregularidades; el mismo porcentaje apoya implementar el Plan Escudo Fronterizo con liderazgo del Ejército, y 75% aprueba destrabar 51 proyectos de inversión que enfrentan retrasos.

INDULTOS

Lavín repara en que hay una medida que rompe el patrón de apoyo: la posible aplicación de indultos a carabineros y militares condenados por hechos ocurridos en el estallido.

Según la encuesta, el 46% está de acuerdo, el 44% se manifestó en desacuerdo y el 10% no sabe.

“El indulto es una medida de alta rentabilidad para la base electoral más nueva de Kast, pero de alto costo con sectores de centro y con la oposición. A diferencia de los decretos, difíciles de atacar porque responden a demandas amplias, el indulto abre un flanco”, advirtió Lavín.

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