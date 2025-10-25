Encuesta de Panel Ciudadano muestra consolidación de Jara en primer lugar y nueva baja de Kast

La última medición de Panel Ciudadano UDD, publicada este sábado por El Mercurio, confirma que Jeannette Jara se mantiene en el primer lugar de la carrera presidencial, seguida por José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Sin embargo, los datos también revelan que la candidata oficialista no lograría imponerse en un eventual balotaje frente a ninguno de sus principales contendores.

Jara, abanderada del pacto Unidad por Chile, alcanzó el 25% de las preferencias, lo que representa un leve incremento de un punto respecto al sondeo anterior. Kast, representante del Partido Republicano, descendió por segunda semana consecutiva y quedó con 22%, mientras que Matthei, carta de Chile Vamos, se mantuvo estable con 16%.

Más atrás se ubican Johannes Kaiser (PNL) con 13% -sin variación- y Franco Parisi (PDG), quien subió dos puntos y llegó al 11%. Cierran la lista Harold Mayne-Nicholls con 2%, Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés también con 1%, todos sin cambios respecto a la medición previa.

En escenarios de segunda vuelta, Jara no logra superar ni a Kast ni a Matthei. Frente al líder republicano, la candidata oficialista obtendría el 32% de los votos, mientras Kast alcanzaría el 48%. Un 20% de los encuestados declaró que no sabe, votaría nulo o no participaría.

Si el enfrentamiento fuera con Matthei, Jara obtendría el 29% contra el 47% de la exalcaldesa de Providencia. En este caso, el porcentaje de indecisos, votos nulos o abstenciones subiría al 24%.

