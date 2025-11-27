Encuesta de Navidad CNC 2025: el 88% hará regalos, pero el 38% gastará menos

Además, un 36% bajará su presupuesto debido a la situación económica, donde el gasto promedio llega a los $124.000, mientras seguridad y cierre del comercio en día de elecciones aparecen como factores que impactarán las compras.
La Navidad sigue siendo el evento comercial más relevante del año para el retail chileno, ya que concentra entre el 11% y 12% de las ventas anuales y registra un nivel de ventas alrededor de 35% superior al promedio mensual.
Por lo mismo, la Cámara Nacional de Comercio publicó los resultados de la Encuesta de Navidad CNC 2025, aplicada a 682 personas en Santiago y regiones.
Según la encuesta, la disposición a comprar se mantiene alta (88% declara que hará compras), pero con una marcada racionalización en volúmenes y montos.
En ese sentido, un 38% comprará menos que en 2024, y un 36% reducirá su gasto, influido principalmente por la inflación, el desempleo y el deterioro de la economía familiar.
Aun así, el presupuesto promedio alcanza $124.000, similar al año pasado, con una media de 7 regalos por persona y un gasto por regalo que bordea los $17.746.
Las categorías tradicionales, vestuario, belleza, juguetes y accesorios, siguen dominando la canasta navideña, mientras que los bienes de mayor valor, como tecnología y electro hogar, muestran baja penetración y fuerte segmentación por nivel socioeconómico.
También destaca que la mayoría de las personas declara que el cierre del comercio el domingo de elecciones, anterior a Navidad, les afectaría de manera importante, un 34% se considera muy afectado y un 41% algo afectado, sumando un 75% que ve impacto real en sus compras navideñas. Solo un 6% afirma que no le afectaría en absoluto.
La seguridad sigue influyendo de manera relevante en el comportamiento de compra, un 52% de las personas declara haber modificado sus hábitos producto de la delincuencia, ya sea dejando de ir a ciertos barrios (23%) o evitando comprar en determinados horarios (29%).
