Encuesta Data Influye: El 49% votaría por Kast y el 34% por Jara en segunda vuelta

Este viernes se publicaron los resultados de la encuesta Data Influye, la que muestra que en segunda vuelta José Antonio Kast se impondría por sobre Jeannette Jara, con un porcentaje de 49% a favor del candidato republicano, por sobre el 34% para la oficialista.

La muestra, elaborada por la consultora Tú Influyes y utilizando 1.162 casos, notificó, además, que un 14% votaría nulo o blanco y un 3% no votaría, todos estos datos en escenario directo.

Mientras que, en base a votos válidamente emitidos, la encuesta marcó un 59% para Kast y 41% para Jara.

El estudio, que se levantó entre el 22 y el 27 noviembre de 2025, con un margen de error de 2,87%, notificó, además, que un 79% de los encuestados declara tener definido su voto para el 14 de diciembre.

En otro dato, el 41% de los consultado considera que Kast realiza la mejor campaña y 29% piensa que la tiene Jara.

Otro aspecto consultado en la muestra fue la conformación del Senado. Un 51% está de acuerdo con que haya quedado prácticamente empatado entre oficialismo y oposición. Un 27% está en desacuerdo y 9% muy en desacuerdo.

Sobre el ejecutivo: Un 34% aprueba al Presidente Gabriel Boric y un 53% lo desaprueba. En lo que se refiere al Gobierno mismo, un 33% aprueba, un 53% desaprueba y un 14% no aprueba ni desaprueba.

En materia económica, un 42% califica su situación personal como “ni buena ni mala”; un 37% la evalúa negativamente y 20% positivamente. Sobre la recuperación económica, un 44% estima que tardará más de 2 años.

Finalmente, en proyección económica para 2026, un 56% proyecta progreso, un 33% estancamiento y 11% retroceso.

