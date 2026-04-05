Encuesta Criteria: Kast sigue a la baja en su aprobación y Mara Sedini es la Ministra peor evaluada

A 25 días de haber asumido la presidencia, José Antonio Kast, cuenta con un 42% de aprobación, esto según la encuesta Criteria, que fue publicada este domingo.

El sondeo indica que el 42% de los consultados aprueba la gestión realizada hasta el momento, bajando un punto en relación con la semana pasada.

La misma baja tuvo la desaprobación, la que pasó del 47% al 46%, mientras que ahora el 12% señala que no sabe cómo calificarla.

También se consultó sobre cómo el Gobierno está enfrentando la situación de emergencia y un 38% cree que lo está haciendo de manera correcta, el 43% de forma incorrecta y el 19% no lo tiene claro.

Además, se consultó sobre cómo se evalúa a los actuales ministros, donde destacan como mejor ponderados Catalina Parot (58%), Judith Marín (54%) y Francisco Undurraga (53%).

En la contraparte, como los peores evaluados se ubican Mara Sedini (42%), Ximena Rincón (41%) y Jorge Quiroz (39%).

PURANOTICIA