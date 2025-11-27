Encuesta Criteria: Kast obtendría el triunfo en segunda vuelta con 51% frente al 35% de Jara

La encuesta Criteria aplicada entre el 24 y el 26 de noviembre dio a conocer un nuevo sondeo que señala que en segunda vuelta, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, se impondría con un 51%, frente a un 35% de Jeannette Jara (Unidad por Chile y la DC).

Mientras que un 14% de los encuestados mantiene su intención de voto nulo o blanco en este escenario.

El estudio revela que, al preguntar "si este domingo fueran las elecciones de segunda vuelta presidencial, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías?", Kast obtiene el mayor porcentaje, aumentando un punto respecto a la medición anterior, mientras Jara se mantiene con un leve descenso.

En cuanto a la consulta sobre quién creen los encuestados que será el próximo Presidente de la República, Kast lidera con un 63% (+4), seguido por Jara con un 29% (-4).

Con respecto a los atributos de los candidatos presidenciales un 69% destaca al republicano en la sección de "mejorar la seguridad" y "ordenar la migración", mientras que la candidata del oficialismo marca un 31% en los mismos ítems.

En el apartado de "potenciar el crecimiento económico", Kast marcó un 65%, versus el 35% de Jara.

Por otra parte, el republicano se posicionó con el 58% en la sección de "generar más empleos y mejores sueldos", por sobre el 42% de la exministra del Trabajo.

Finalmente, Kast consiguió un 54% en el apartado de "mejorar la salud pública y acortar la lista de espera", versus el 46% de Jara.

La aprobación del Gobierno también sube un punto, llegando a un 29%. La desaprobación al Ejecutivo, en tanto, baja 2 puntos, pero se mantiene en un nivel elevado, con un 62%.

