Encuesta Criteria: Jara mantiene primer lugar, Kast sigue bajando y Kaiser alcanzó a Matthei

La última encuesta Criteria, publicada este domingo, mantiene a Jeannette Jara como la figura con mayor respaldo en la carrera presidencial. La candidata del pacto Unidad por Chile encabeza las preferencias con un 28%, aunque registra una leve baja de un punto porcentual respecto al sondeo anterior.

En segundo lugar, se ubica José Antonio Kast, del Partido Republicano, con un 23%, también con una caída de un punto. Más abajo, y por primera vez en empate técnico, aparecen Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), ambos con un 13%. Mientras Matthei retrocede dos puntos, Kaiser sube uno, consolidando su avance en el escenario electoral.

El resto de los candidatos se mantiene en posiciones más rezagadas: Franco Parisi (PDG) conserva un 9%, sin variaciones; Harold Mayne-Nicholls sube a 4% (+1); Marco Enríquez-Ominami alcanza el 2% (+1); y Eduardo Artés marca un 1% (+1).

SEGUNDA VUELTA

Pese a liderar en primera vuelta, los datos de Criteria muestran que Jeannette Jara no lograría imponerse en un eventual balotaje frente a Kast, Matthei o Kaiser.

En un enfrentamiento con el abanderado republicano, la oficialista obtendría un 35% frente al 46% de Kast, con un 19% de votos nulos o blancos.

Si la contienda fuera contra Matthei, Jara alcanzaría el 33%, mientras que la exalcaldesa lograría un 43%, con un 24% de votos nulos o blancos.

Frente a Kaiser, la diferencia sería mínima: 36% para Jara y 37% para el libertario, con un 27% de votos nulos o blancos.

Solo en un eventual duelo con Franco Parisi, la candidata de Unidad por Chile saldría victoriosa, con un 33% frente al 31% del líder del PDG. Sin embargo, el nivel de indecisión se eleva en ese escenario, con un 36% de los encuestados declarando que votaría nulo o en blanco.

