Encuesta Criteria: Jara lidera, segundo Kast y Kaiser desplaza a Matthei

La última encuesta Criteria difundida en las últimas horas ante de la "veda" arrojó que Jeannette Jara se mantiene en el primer lugar de la carrera a La Moneda con 27% (-1), seguida por José Antonio Kast con 23% (sin cambios con respecto a la anterior medición).

Por su parte, Johannes Kaiser sube dos puntos quedando en 15% y supera a Evelyn Matthei, que alcanza el 14% (+1) de las preferencias.

En tanto, Franco Parisi se mantiene en 9%, Harold Mayne-Nicholls baja a 3% (-1), Marco Enríquez-Ominami sigue en 2% y Eduardo Artés no se mueve del 1%. Un 6% (-1) no manifiesta preferencia.

En escenarios de segunda vuelta, Kast superaría a Jeannette Jara con 51% (+5) frente a 33% (-2). Un 16% (-3) votaría nulo o blanco.

Evelyn Matthei también se impondría a Jara con 45% (+2) versus 31% (-2). Un 24% (sin cambios) votaría nulo o blanco.

En tanto, Jeannette Jara obtendría 34% (+1) frente a 32% (+1) de Franco Parisi. Un 34% votaría nulo o blanco (-2).

Además, Johannes Kaiser se impondría con 41% (+4) frente a un 34% (-2) de Jara. Un 25% votaría nulo o blanco (-2).

Un 80% de los encuestados declara tener decidido su voto y no creer que cambiará de aquí a la elección. Por edad, los jóvenes menores de 29 años son los más indecisos (70% decididos), mientras que el grupo de 55 a 64 años muestra la mayor convicción (90%).

Por posición política, los identificados con la izquierda (89%) y la derecha (90%) son los más firmes, mientras que quienes se declaran de centro (66%) o no ubicados en el eje político (67%) son los menos decididos.

PURANOTICIA