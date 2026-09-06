Encuesta Criteria devela el peor momento de Kast desde que asumió: 52% cree que Chile retrocede

La última encuesta Criteria registró un nuevo deterioro en la percepción ciudadana sobre la economía chilena, con un dato que marca un quiebre respecto a mediciones anteriores: por primera vez, el Gobierno actual aparece como el principal responsable de la situación del país.

El sondeo, realizado entre el 3 y el 4 de septiembre mediante un panel online, mostró que un 38% de los consultados atribuye directamente al Ejecutivo la responsabilidad del momento económico que atraviesa Chile, ocho puntos más que en abril.

Con este resultado, el Gobierno superó a quienes prefieren explicar la situación por los problemas heredados de la administración anterior, alternativa que cayó seis puntos hasta un 32%. Otro 26% considera que se trata de una combinación de ambos factores.

En cuanto a la evaluación general de la economía, un 51% la califica como mala, nueve puntos más que en la medición de abril, mientras que solo un 3% la considera buena, dos puntos menos que en el sondeo anterior.

La percepción sobre el rumbo del país también empeoró: un 52% cree que Chile está retrocediendo -siete puntos más que en abril-, un 36% estima que la situación se mantiene igual, y apenas un 12% considera que el país avanza, cuatro puntos menos que en la medición previa.

El deterioro también se refleja en la evaluación de políticas sectoriales específicas. En materia de crecimiento económico, un 42% de los encuestados considera que el Gobierno está improvisando, un alza de 12 puntos respecto a junio, mientras que solo un 20% cree que existe un plan claro, una caída de 12 puntos en el mismo período.

El panorama es aún más adverso en la evaluación sobre la capacidad del Ejecutivo para generar empleo: un 45% percibe improvisación en esta materia -15 puntos más que en junio-, en tanto que apenas un 17% considera que existe un plan definido para enfrentar este desafío, diez puntos menos que en la medición anterior.

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