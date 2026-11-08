Encuesta Criteria: Desaprobación del Presidente Kast alcanza el 67% en noviembre

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó al 24%, mientras que su desaprobación escaló al 67%, según la última encuesta Criteria correspondiente a noviembre.

La medición refleja el momento más desfavorable para el mandatario en lo que va de 2026, con una brecha de 43 puntos porcentuales entre ambas evaluaciones.

El sondeo, realizado entre el 5 y el 6 de noviembre, también muestra dificultades en la evaluación de sus atributos personales y de liderazgo. Un 9% de los consultados no manifestó una posición definida sobre la conducción del Gobierno.

La medición consideró 802 entrevistas a personas mayores de 18 años de distintos niveles socioeconómicos y zonas del país, mediante un panel online certificado.

ATRIBUTOS DEL PRESIDENTE

El estudio también indagó en diez atributos personales y políticos del Mandatario. La cercanía con la ciudadanía y su capacidad para enfrentar situaciones complejas aparecen entre los aspectos más cuestionados: en ambos casos, solo un 26% entregó una evaluación positiva, mientras que un 74% manifestó una opinión contraria.

La misma proporción considera que Kast no es el líder que Chile necesita. En tanto, un 71% estima que no es sensible frente a los problemas de las personas y un 67% cuestiona su capacidad de mando.

Entre los atributos mejor evaluados figura su condición de trabajador, con un 48% de respuestas positivas. Le sigue su estilo de comunicación directo, que alcanza un 39%.

En cuanto a sus capacidades para ejercer la Presidencia y su honestidad, ambos aspectos obtuvieron un 36% de evaluación favorable. Por último, solo un 27% considera que el Mandatario representa adecuadamente los intereses de la ciudadanía.

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