Cerca de 80 mil clientes continúan sin suministro eléctrico producto del sistema frontal

Las consecuencias del intenso sistema frontal que afectó este fin de semana a gran parte del país continúan reflejándose en el suministro eléctrico. De acuerdo con el último balance de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hasta las 12:00 horas de este domingo, 79.797 clientes permanecían sin energía eléctrica.

Las mayores interrupciones del servicio se concentran en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde las precipitaciones y el fuerte viento provocaron diversas emergencias durante las últimas horas.

En la Región del Maule, las comunas con más clientes afectados son Colbún (3.855), Pelarco (3.437), San Clemente (3.387) y Teno (2.248). En Biobío, las mayores cifras corresponden a Tucapel (2.424), Los Ángeles (1.876) y Mulchén (1.204).

En La Araucanía, Victoria registra 2.509 clientes sin suministro, seguida de Loncoche (1.851), Collipulli (1.742) y Lautaro (1.684). En tanto, en la Región de Los Ríos destacan Valdivia (2.348), Panguipulli (1.655) y Lanco (994).

Por su parte, en la Región de Los Lagos, las comunas más afectadas son Los Muermos (1.223), Puerto Montt (496) y Osorno (491), según el reporte actualizado de la SEC.

La Superintendencia recordó que las personas afectadas pueden presentar un reclamo a través de su sitio web, ingresando a la opción "Usted está sin energía eléctrica". Una vez completados los antecedentes solicitados, el organismo notificará a la empresa distribuidora correspondiente y realizará el seguimiento y la fiscalización del caso.

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