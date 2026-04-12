Encuesta Criteria arrojó tercera caída en aprobación de José Antonio Kast: Bajó a 36%

La encuesta Criteria difundida este domingo, a un mes de iniciado el Gobierno, arrojó que la aprobación del Presidente José Antonio Kast registra una caída en su aprobación por tercera semana consecutiva, alcanzando un 36%, seis puntos menos que en la medición anterior.

Por otro lado, su desaprobación, la cual había disminuido en la medición anterior, presenta un incremento de tres puntos, situándose en 49%. Un 15% de los encuestados declara no saber si aprueba o desaprueba la gestión del gobierno.

En relación con la situación de emergencia descrita por el Gobierno, un 35% considera que el camino adoptado por el Ejecutivo es correcto, 3 puntos menos que en la medición previa, y manteniendo la tendencia a la baja respecto a las mediciones anteriores.

En contraste, un 44% evalúa que el enfoque es incorrecto, subiendo un punto respecto a la medición anterior.

VIOLENCIA ESCOLAR

En relación con las medidas anunciadas por el gobierno para regular la convivencia escolar, un 75% de los encuestados declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con establecer sanciones para alumnos que interrumpan o paralicen el desarrollo normal de las clases.

En tanto, un 17% señala no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta medida, mientras que un 8% manifiesta estar en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Por otro lado, un 65% está de acuerdo o muy de acuerdo con impedir el acceso a la gratuidad en la educación superior a personas condenadas por hechos de violencia. En contraste, un 19% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 16% se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo.

TEMAS ECONÓMICOS

En materia económica, un 64% considera que la principal prioridad del país debe ser el crecimiento, y un 72% cree que para lograrlo se deben aumentar los impuestos a las grandes empresas.

Sobre los efectos del crecimiento, un 57% estima que reduce la desigualdad, un 60% que mejora la calidad del empleo y un 53% que eleva los salarios.

Las expectativas económicas se han vuelto mayoritariamente negativas respecto a la última medición del 15 de marzo: un 43% cree que la situación del país empeorará en seis meses, percepción que también se observa en los hogares (36%) y en el empleo (33%).

Además, un 43% percibe que los precios han aumentado significativamente en los últimos seis meses.

Respecto al alza de los combustibles, aumenta la atribución a factores internacionales (48%, +6 puntos), disminuye la responsabilidad del gobierno anterior (13%, 11 puntos) y Sube levemente la del gobierno actual (38%, +2 puntos).

PURANOTICIA