Encuesta Criteria: Aprobación del Presidente Kast anota leve alza y llega al 38%

En la última encuesta Criteria, la aprobación del Presidente José Antonio Kast tuvo un leve aumento, llegando a un 38%, mientras que la desaprobación se mantuvo en 49%.

En cuanto al manejo de la situación de emergencia, un 37% considera que el gobierno ha seguido un camino correcto y un 43% lo considera incorrecto.

Respecto al proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico, un 79% de los encuestados dijo que haber leído o escuchado al menos algo sobre la iniciativa, mientras que el 21% admitió no tener conocimiento de ella.

Además, el 37% se manifiesta a favor un 24% en contra y un 39% no tiene una postura definida sobre proyecto que fue presentado esta semana en el Congreso. El mayor nivel de apoyo a la iniciativa se encuentra en quienes se identifican como de derecha, con un 65%.

Sobre los efectos de la megarreforma, el 69% cree que beneficiará a las personas de mayores ingresos, el 43% a los sectores de ingresos medios y un 30% a los de menores ingresos. El 7% de los encuestados dijo que no beneficiará a ningún grupo.

Asimismo, el piensa que el 78% de las grandes empresas se verán favorecidas, mientras que el 45% cree que lo harán las medianas y un 28% a las pequeñas empresas. Un 7% cree que no beneficiará a ningún tipo de empresa.

Por otro lado, sobre el retiro del apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, un 37% se mostró de acuerdo con la decisión, mientras que un 42% se manifiesta en desacuerdo o muy en desacuerdo.

En tanto, el 48% considera que la candidatura de la exmandataria es "más bien positiva" para el país, un 32% dice que es "más bien negativa".

PURANOTICIA