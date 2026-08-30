Encuesta Criteria: Aprobación de Kast baja a 33% y desaprobación llega al 55%

La encuesta Criteria difundida este domingo mostró que la aprobación del Presidente José Antonio Kast baja a un 33% (2 puntos menos respecto de la semana anterior), mientras que la desaprobación sube a un 55% (+3 puntos).

Además, la serie de cinco semanas de agosto arrojó una aprobación de 34% y confirmó que el respaldo se concentra en el electorado propio: aprueba un 66% de quienes votaron por Kast en segunda vuelta, frente a un 2% de quienes votaron por Jeannette Jara.

En tanto, la percepción sobre el plan de seguridad del gobierno se deteriora: un 42% (+3) cree que el gobierno “no tiene un plan claro y está improvisando”, un 30% (-3) que “tiene algunas ideas, pero no un plan claro” y sólo un 19% (-3) que “tiene un plan claro”.

Además, la propuesta de crear un nuevo estado de excepción constitucional, por hasta 240 días y con medidas extraordinarias frente a amenazas graves contra la seguridad, hoy enfrenta más rechazo que apoyo: un 49% se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo y un 40% de acuerdo o muy de acuerdo. Sólo entre las personas identificadas con la derecha el acuerdo es mayoritario (72%).

En cambio, sí hay mayoría social (53%) a favor de hacer cambios a la constitución para reforzar medidas de seguridad, frente a un 36% en desacuerdo. El respaldo alcanza un 79% en la derecha y un 56% en el centro, mientras que en la izquierda predomina el rechazo (66%).

Frente al dilema sobre condenados por crimen organizado o terrorismo, un 74% considera que hay delitos tan graves donde la prioridad debe ser la sanción y no la reinserción social, y un 26% que todas las personas condenadas tienen derecho a la reinserción.

La opinión se divide, en cambio, al hablar de salud: un 51% cree necesario garantizar la atención de salud para proteger a toda la sociedad y un 49% que la gravedad del delito justifica quitar esos beneficios.

PURANOTICIA