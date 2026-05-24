Encuesta Criteria: 72% estuvo de acuerdo con el "ajuste" de Gabiente que hizo el Gobierno

Durante esta jornada de domingo fue conocida una nueva versión de la Encuesta Criteria.

Y en ella la aprobación al Presidente José Antonio Kast llegó al 37%, una caída de un punto respecto del sondeo previo.

También hubo una baja de cuatro puntos en la desaprobación, que llegó al 49%.

Y el 14% dijo que no sabía cómo evaluar al Ejecutivo en sus poco más de dos meses de gestión.

Sobre el cambio de gabinete a los 69 días de la instalación en La Moneda -que significó las salidas de Trinidad Steinert de Seguridad Pública y de Mara Sedini de la Segegob-, el 72% estuvo de acuerdo con esa drástica medida.

El 15% señaló que tales dimisiones le eran indiferentes y el 13% se manifestó en desacuerdo o muy en desacuerdo con la determinación presidencial.

PURANOTICIA