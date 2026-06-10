Encuesta CEP: 52% desaprueba la forma en que el Presidente Kast conduce el Gobierno mientras que un 34% la aprueba

Según la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de Abril-Mayo de 2026, la desaprobación al Presidente José Antonio Kast llegó a 52%, aumentando seis puntos respecto a la última edición del estudio, mientras que la aprobación alcanza un 34%.

Además, un 51% cree que el Mandatario “no tiene disposición a escuchar y llegar a acuerdos con la oposición”.

Por el contrario, un 44% de los encuestados piensa que el Jefe de Estado tiene disposición a escuchar y llegar a consensos con la oposición. En tanto, un 5% o no sabe o no contestó.

Respecto a si el Presidente cumplirá sus promesas de campaña, un 28% declaró tener nada de confianza; un 39% poca confianza; mientras que un 21% indicó tener bastante confianza y un 10% mucha confianza en que sí las llevará a cabo.

En otros temas, un 45% de los encuestados respondió que la situación económica actual del país es mala o muy mala, frente al 43% que cree que es ni buena ni mala.

Cabe señalar que el estudio, realizado entre el 18 de abril y el 27 de mayo 2026, fue aplicado en terreno a 1.469 personas en 122 comunas del país. El nivel de respuesta fue de un 62,2% en relación a la muestra original de 2.360 ciudadanos.

La recolección de datos se hizo a través de entrevistas cara a cara, basadas en un cuestionario estructurado. Además, estima que el error muestral está en ± 2,8% considerando, varianza máxima, un nivel de confianza 95% y un efecto del diseño estimado de 1,2.

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