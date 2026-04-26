Encuesta Cadem: Kast retrocede en respaldo ciudadano y aumenta desaprobación en abril

Un complejo cierre de abril reflejó la última encuesta Plaza Pública de Cadem para el Presidente José Antonio Kast, quien registró una caída en su respaldo ciudadano y un deterioro en la percepción sobre el rumbo del país.

De acuerdo con los resultados, en la cuarta semana del mes un 41% aprobó la gestión del Mandatario, mientras un 53% la desaprobó. Con ello, abril terminó con un promedio de 42% de aprobación, lo que representa una baja de nueve puntos respecto del período anterior.

El retroceso fue especialmente visible en algunos grupos específicos. Según el sondeo, la aprobación presidencial cayó con más fuerza en los estratos bajos, entre personas de 35 a 54 años, votantes de Franco Parisi, adherentes de Evelyn Matthei y ciudadanos que no participaron en la última elección.

Otro de los indicadores consultados fue la percepción sobre el futuro del país, vinculada a la frase que suele repetir el Mandatario. En ese punto, un 46% cree que "todo va a estar bien", mientras un 50% considera lo contrario.

La visión más pesimista se concentra principalmente en jóvenes entre 18 y 34 años, sectores socioeconómicos bajos y personas identificadas con la izquierda.

En paralelo, la encuesta también midió la evaluación del gabinete. La ministra vocera Mara Sedini apareció como la peor evaluada del equipo ministerial, al caer 18 puntos en un mes y quedar con 24% de aprobación.

Entre los cinco ministros con menor respaldo también figuran Jorge Quiroz con 39%, Judith Marín con 38%, Natalia Duco con 36% y Trinidad Steinert, también con 36%.

En la parte alta del ranking ministerial, el mejor evaluado fue José García Ruminot con 58%, seguido por May Chomali con 56% e Iván Poduje con 55%.

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