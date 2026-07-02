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Encuesta Cadem: Aprobación del Presidente Kast cae a 38% y desaprobación sube a 58%

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Sobre la crisis laboral, 83% cree que enfrentamos una emergencia, que se refleja principalmente en los despidos e inestabilidad laboral (46%), dificultades para reinsertarse tras perder un trabajo (39%, -4pts) y los bajos salarios (36%, +1pto).

Encuesta Cadem: Aprobación del Presidente Kast cae a 38% y desaprobación sube a 58%
Jueves 2 de julio de 2026 19:30
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La nueva versión de la encuesta Plaza Pública Cadem evaluó el nivel de aprobación al Gobierno del Presidente José Antonio Kast, la sensación de seguridad de los chilenos, entre otros aspectos.

Y el estudio reveló que la aprobación del Mandatario cayó 3 puntos, situándose en un 38%, mientras que su desaprobación subió 5 puntos hasta el 58%.

Mientras que la economía y el desempleo se consolidan como la prioridad número uno del gobierno con 67% (+1pto), seguida por seguridad, delincuencia y narcotráfico con 61%, (-5pts).

Sobre la crisis laboral, 83% cree que enfrentamos una emergencia, que se refleja principalmente en los despidos e inestabilidad laboral (46%), dificultades para reinsertarse tras perder un trabajo (39%, -4pts) y los bajos salarios (36%, +1pto).

Además, 62% (-1pto) dice sentirse preocupado por la estabilidad de su trabajo versus 34% que está tranquilo. 

En cuanto a las medidas para disminuir el desempleo, 37% opina que la más efectiva es el crecimiento de la economía, seguida por la inversión pública y privada con 33%, entregar incentivos tributarios a las empresas que contraten trabajadores formales con 22% y controlar la inmigración irregular con 22%.

En otro tema, 84% (-4pts) está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en tareas de seguridad ciudadana y 73% con que apoyen a Carabineros y la PDI en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado.

En ese sentido, 86% está de acuerdo con que la colaboración de las FF.AA. sólo debe permitirse con una ley clara, 79% con que pueden ayudar a recuperar el control en zonas tomadas por el crimen organizado y 69% con que la presencia de militares en las calles aumentaría la sensación de seguridad de las personas.

Por último, 51% está en contra de que el Presidente indulte a exuniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, mientras 41% está de acuerdo con la medida. El 58% cree que tendría un efecto negativo y 35% prevé un efecto positivo.

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