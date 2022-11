Encuesta Cadem: 82% cree que en La Araucanía hay terrorismo y 60% prefiere postergar el proceso de nueva Constitución

Si bien, en la escena política nacional, la visita que realizó hace dos semanas el presidente Gabriel Boric a la región de La Araucanía, dejó buenas sensaciones, lo cierto es que según la última encuesta de Plaza Pública Cadem, los resultados están algo más igualados respecto a la evaluación de la misma.

Según el estudio, un 35% de los consultados valoró la gira presidencial como "regular"; mientras que un 32% la calificó como "mala"; y un 30% dijo que la visita del Mandatario a la zona fue "positiva".

Sin embargo, una de las cifras que más llamó la atención dice relación con la sensación de que en la región de La Araucanía hay terrorismo. Y es que un 82% de los consultados aseguró que en la zona hay terrorismo, mientras que un 17% dijo que no existe tal situación. Un 1%, en tanto, sostuvo que no sabe o no responde.

Desde agosto de 2020 a la fecha, esta cifra ha ido subiendo paulatinamente. En aquella fecha, un 57% de los consultados señaló que en La Araucanía había terrorismo, mientras que un 35% aseguró que no. En julio de 2021, en tanto, las cifras volvieron a extenderse, pasando a 72% que hablaba de terrorismo en la zona y de 24% que no.

Luego, en mayo de 2022, un 76% dijo que había terrorismo en La Araucanía, mientras que un 19% señalaba que no lo había. Seis meses después, en noviembre de 2022, las cifras volvieron a extenderse, tal como se señaló.

Otro de los datos que arrojó la última encuesta Cadem y que llama la atención dice relación con la prioridad del proceso constituyente.

Ante la consulta: "En relación al proceso constituyente, ¿Usted cree que….?", un 60% aseguró que "hay que dejarlo para más adelante porque hay otras prioridades como delincuencia, economía o pensiones".

Por su parte, un 39% de los consultados por el estudio afirma que "hay que avanzar ahora en un nuevo proceso, los países pueden hacer varias cosas al mismo tiempo". Un 1%, en tanto, dijo que no sabe o no responde.

Por sexo, las cifras son casi idénticas, pues tanto hombres como mujeres dijeron en 60% que era mejor postergar el nuevo proceso constituyente. Por edad, entre 18 y 34 años las cifras estuvieron más equiparadas, pues un 51% optó por retrasar el proyecto y un 48% dijo que era mejor hacerlo ahora; cifra que crece a mayor edad, pues los mayores de 55 años dijeron en un 65% que era mejor postergar el proceso.

Un 62% de los habitantes de regiones dijeron que era mejor postergarlo, cifra que llega a 58% en Santiago; en tanto, entre los que prefieren que el proceso constituyente se genere ahora, un 38% es de regiones y un 40% de Santiago.

Un 80% de los consultados de derecha prefiere postergar la nueva Constitución y sólo un 28% de izquierda opta por hacerlo. Entre los independientes, un 66% quiere retrasarlo.

Finalmente, entre los que votaron «Rechazo», un 80% quiere retrasarlo y un 19% prefiere que el proceso se mantenga; en tanto, entre los que marcaron «Apruebo», un 29% dijo que era mejor retrasar la nueva Constitución, mientras que un 70% prefiere continuar con el proceso constituyente ahora.

PURANOTICIA