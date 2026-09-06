Encuesta Cadem: 40% considera a Argentina un enemigo de Chile y 36% lo ve como aliado

Cuatro de cada diez consultados consideran actualmente a Argentina un enemigo de Chile, en medio de la reciente controversia relacionada con el Estrecho de Magallanes y las declaraciones provenientes del país vecino.

Así lo reveló la última edición de Plaza Pública de Cadem, que mostró que un 40% identifica a Argentina como un enemigo, mientras un 36% lo considera un aliado. Otro 24% no entregó una respuesta.

La percepción respecto de la soberanía también mostró cifras significativas. De acuerdo con el estudio, 71% estima que Argentina no respeta la soberanía chilena y que mantiene pretensiones territoriales sobre el Estrecho de Magallanes.

El sondeo también consultó por la forma en que el Presidente José Antonio Kast enfrentó la reciente controversia relacionada con este tema. Un 47% consideró que el Mandatario manejó mal la situación, mientras un 44% evaluó positivamente su actuación.

Respecto de la relación entre Kast y el Presidente argentino, Javier Milei, un 60% cree que el mandatario trasandino es amigo del jefe de Estado chileno. En contraste, un 26% lo considera su adversario.

La participación de Kast en el Foro de Madrid, desarrollado esta semana en Santiago, también fue incluida en la medición. A un 35% de los consultados le resulta indiferente su presencia en la actividad, mientras un 28% considera que estuvo bien y un 26% que estuvo mal.

Aprobación de Kast llega al 36%

En materia de evaluación presidencial, durante la primera semana de septiembre un 36% aprueba la gestión de José Antonio Kast, cifra que representa un aumento de dos puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

La desaprobación, en tanto, alcanzó un 60%, registrando una disminución de un punto porcentual.

La encuesta también abordó las amenazas contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White. Un 94% considera muy grave que organizaciones criminales amenacen o intenten atentar contra una autoridad elegida democráticamente.

Asimismo, un 86% cree que este tipo de hechos puede generar un efecto intimidatorio sobre otras autoridades.

AMPLIO RESPALDO A RESTRICCIONES DE CELULARES Y REDES SOCIALES

Otro de los temas incluidos en la medición fue el uso de teléfonos celulares en los establecimientos educacionales.

Según Cadem, un 92%, un punto más que en la medición anterior, está de acuerdo con prohibir los celulares dentro de las salas de clases.

El respaldo disminuye cuando la restricción se extiende más allá del aula, aunque continúa siendo mayoritario: un 75% está de acuerdo con prohibir estos dispositivos durante toda la jornada escolar.

La encuesta también consultó por eventuales restricciones de acceso a las redes sociales según la edad.

Un 92%, cuatro puntos más que anteriormente, considera que las redes sociales deberían estar prohibidas para menores de 13 años. En tanto, un 67%, dos puntos menos que en la medición previa, respalda establecer esa prohibición para los menores de 16 años.

PURANOTICIA