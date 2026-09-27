Vuelven las lluvias a la Región Metropolitana: sistema frontal llegará este lunes

Después de un fin de semana marcado por temperaturas más cálidas, Santiago se prepara para un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas. La llegada de un sistema frontal devolverá las precipitaciones a la Región Metropolitana durante este lunes 28 de septiembre.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el fenómeno comenzará a hacerse sentir principalmente durante la tarde y noche, acompañado por un aumento en la intensidad del viento y condiciones favorables para la ocurrencia de tormentas eléctricas.

Las estimaciones de Meteored apuntan a que el episodio podría dejar acumulados de entre 5 y 15 milímetros de agua en distintos sectores del valle de Santiago.

Sin embargo, la cantidad de precipitaciones no sería homogénea en toda la Región Metropolitana. Hacia la precordillera y cordillera, el sistema tendría una mayor intensidad, por lo que los montos podrían aumentar considerablemente.

En sectores como San José de Maipo, las proyecciones meteorológicas apuntan a acumulados que podrían superar los 30 milímetros durante el desarrollo del evento.

Antes de la llegada de las precipitaciones, Santiago tendrá un fin de semana con condiciones más estables y temperaturas máximas cercanas a los 24 °C en sectores del centro de la capital. En zonas rurales y algunos puntos de la periferia, los termómetros podrían registrar valores superiores.

El panorama cambiará durante el lunes, cuando el avance del sistema frontal provocará un descenso de las temperaturas y el regreso de las lluvias a distintos puntos de la región.

Además de las precipitaciones, se espera un fortalecimiento de las rachas de viento y no se descarta la presencia de actividad eléctrica, especialmente durante los periodos de mayor inestabilidad atmosférica.

El episodio del lunes tampoco sería necesariamente aislado. Las proyecciones mantienen un escenario variable para los días siguientes, con posibilidades de nuevos pulsos de precipitaciones durante la semana.

De esta manera, septiembre se despedirá con un escenario meteorológico cambiante en la Región Metropolitana, pasando de temperaturas cercanas a los 24 °C durante el fin de semana al retorno de la lluvia y condiciones más inestables desde el lunes.

PURANOTICIA