Adolescente muere baleado tras ser secuestrado en fiesta en Puente Alto

Un adolescente de 15 años murió durante la madrugada de este domingo luego de ser trasladado contra su voluntad desde una fiesta en Puente Alto hasta la comuna de Buin, donde fue atacado a balazos junto a otro joven de 18 años.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, ambos se encontraban en una celebración en la población Quitalmahue cuando un grupo de cinco sujetos encapuchados y armados llegó a bordo de una camioneta.

Los individuos habrían intimidado a los jóvenes y los obligaron a subir al vehículo para posteriormente trasladarlos hasta Buin. Una vez en el lugar, las víctimas fueron obligadas a descender y los desconocidos les dispararon en reiteradas oportunidades antes de escapar.

Carabineros llegó al sitio cerca de la 01:00 horas y encontró al menor de edad con al menos tres heridas provocadas por impactos de bala. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal del SAMU, el adolescente falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

El joven de 18 años, en tanto, logró sobrevivir al ataque y fue trasladado para recibir atención médica.

El Ministerio Público dispuso que equipos especializados quedaran a cargo de las diligencias destinadas a establecer la dinámica del hecho, identificar a los responsables y determinar qué motivó el ataque.

PURANOTICIA