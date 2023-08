Encuentro "Chile vota en contra" reunió a dirigentes sociales y exconstituyentes

En la Academia de Humanismo Cristiano de Providencia, en la capital, se realizó este sábado el encuentro "Chile vota en contra", promovido por organizaciones sociales, sindicales, políticas, diputados, ex constituyentes e intelectuales que están en contra del actual proceso constitucional.



En la convocatoria, afirmaron que “todos y todas nos convocamos para definir un camino y enfrentar el plebiscito del 17 de diciembre de 2023, el cual determinará el destino de Chile para las próximas décadas. Es necesario unirnos con el propósito de detener el fascismo que actualmente impera en el país sin oposición".



"Pero lo más importante es iniciar en nuestro pueblo un proceso de debate en torno a la propuesta constitucional presentada por la Comisión antidemocrática de Expertos. Es fundamental que el pueblo, por sí mismo y de manera soberana, defina una estrategia para enfrentar este desafío histórico", añadieron.



“Estamos en contra de una Constitución que no represente al pueblo, que no respete los derechos de las y los trabajadores, y que no garantice la dignidad de todos los ciudadanos en sus más sentidas demandas sociales. Es imperativo que trabajemos juntos para la creación de una Carta Magna que incluya la voz y la participación activa de la población", agregaron



Finalmente, expresaron que “es hora de unirnos en torno a la idea de una Constitución democrática, que refleje los valores y aspiraciones de todos los chilenos y chilenas. Una Constitución que sea inclusiva, justa y garante de los derechos humanos fundamentales”.

PURANOTICIA