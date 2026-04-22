Encuentran más de 100 autos durante operativo en terreno del Serviu tomado en Cerrillos: 10 personas fueron detenidas

Al menos 100 autos, varios de ellos robados, fueron encontrados al interior de un terreno correspondiente a una toma en la comuna de Cerrillos, en la región Metropolitana.

El operativo terminó con 10 personas detenidas y se realizó en un terreno que está con cierre perimetral y tomado desde hace más de tres años.



La propiedad fiscal, emplazada en las cercanías de Camino a Melipilla y cuyos dominios pertenecen al Serviu, era controlada por un sujeto que la subarrendaba para el funcionamiento de una desarmaduría clandestina. Durante la inspección del lugar, los equipos de seguridad descubrieron tanto vehículos íntegros como diversas piezas y partes con reporte de sustracción.

Respecto a las diligencias, el alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez, explicó el origen de la acción: "Este es un trabajo que se realizó durante meses para poder el día de hoy estar interviniendo este recinto, donde logramos después de varias denuncias de vecinos, encontrarnos con más de 100 vehículos y muchos de ellos fueron robados".

Además del parque automotriz ilícito, las autoridades detectaron armas de fuego durante el procedimiento. Sobre este modus operandi, el jefe comunal advirtió: "Como municipio estamos trabajando. Este es un nuevo negocio. Están ocupando estos terrenos fiscales, para subarrendar los terrenos".

Profundizando en el impacto que este foco delictual tenía en la comunidad, el edil detalló el panorama diario que enfrentaban los habitantes de la zona. "Es un sector complicado, donde había mucha delincuencia, muchas denuncias de vehículos al interior, o motochorros que ingresaban y salían. Claramente que robaban y dejaban las especies en el interior", afirmó la autoridad local.

Finalmente, en cuanto al destino que se le dará a este espacio recuperado, el propio Yáñez adelantó que se barajan distintos proyectos. Una de las alternativas principales para el nuevo recinto sería la construcción de una cancha de patinaje de alto rendimiento en beneficio de la comuna.

PURANOTICIA