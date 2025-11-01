Encuentran cuerpo donde se buscaba a adolescente que se perdió en el Río Maipo

Cerca de las 11.15 horas de este sábado se reportó el hallazgo de un cuerpo en el río Maipo, en la comuna de Isla de Maipo, en la región Metropolitana, en el mismo sector donde desde el jueves se realizaban intensas labores para dar con el paradero de un adolescente de 14 años desaparecido tras ingresar al caudal.

Un buzo que participaba en las labores de rastreo encontró el cuerpo en el sector La Villita, punto que se mantenía como principal área de búsqueda desde el inicio del operativo.

El hallazgo se enmarca en el amplio despliegue interinstitucional que se ha mantenido durante los últimos tres días en la zona, luego de la desaparición de un menor de edad, quien, según distintas fuentes, se trata de un adolescente boliviano de 14 años, quien habría sido visto por última vez en calle Gálvez del sector La Villita.

Hacia el lugar se dirige personal de la SIP de la 23ª Comisaría de Talagante para efectuar los peritajes correspondientes y, junto a la familia del menor de edad, verificar si se trata de la persona buscada.

Solo una vez realizadas dichas diligencias será posible confirmar o descartar si el hallazgo corresponde efectivamente al objetivo de la búsqueda.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el menor de edad acudió junto a otros tres jóvenes hasta el sector, ingresando al Río Maipo, el cual no está apto para el baño. Fue en dicha instancia cuando los adolescentes perdieron de vista a su amigo, reportando esta situación a la institución policial.

Tras ser notificados, Carabineros arribó al lugar para verificar el hecho, informando sobre esta desaparición a la Fiscalía, desde donde instruyeron el trabajo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Además de los uniformados, trabajaron en la búsqueda del menor funcionarios de Bomberos, en coordinación también con la Delegación Presidencial Provincial de Talagante.

