Encuentran cuerpo de ciudadano argentino desaparecido tras incendio y derrumbe en Santiago

Bomberos de Santiago confirmó que fue encontrado el cuerpo de Brian Lobos, ciudadano argentino que estaba desaparecido tras el incendio y posterior derrumbe ocurrido el martes en una casona de calle Libertad con Agustinas.

El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes Santander, detalló que, “tras iniciar sus labores a eso de las 7:00 de la mañana y después de seis horas de trabajo planificado y coordinado”, pudieron “encontrar y ubicar a la víctima”.

“Fue un trabajo arduo; hemos retirado gran cantidad de toneladas de escombros. Tuvimos que asegurar el sitio por posibles derrumbes. Pero hemos llegado a la víctima y en este minuto ya se le informó al fiscal”, agregó.

La búsqueda de la víctima se tornó especialmente dramática por la presencia de su madre, quien viajó desde Argentina y llegó a primera hora de este viernes al lugar en el que se realizaban los trabajos de remoción.

El Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros comenzó a realizar los peritajes por instrucción del Ministerio Público, los que se sumaron a las investigaciones que sigue realizando Bomberos.

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