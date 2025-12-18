Encuentran camión de valores quemado tras ser sustraído en Puente Alto: conductor está desaparecido

Un camión de valores de la empresa Prosegur que fue robado durante la mañana de este jueves desde un centro comercial en Puente Alto, región Metropolitana, fue hallado quemado en la misma comuna.

El vehículo blindado fue encontrado en calle Bernardo O’Higgins con Luis Pezoa Veliz, al interior de un recinto privado.

Por ahora, se desconoce el paradero el conductor del camión de valores, quien está siendo buscado por personal policial tras el robo.

Asimismo, en el lugar habían restos de dineros que también resultaron quemados, ya que los antisociales utilizaron el método oxicorte para concretar el robo.

Según información de Carabineros, cuatro vigilantes privados de la empresa habían llegado a un centro comercial de la comuna para retirar dinero en efectivo de un supermercado. Sin embargo, luego de que tres de ellos se bajaran para hacer el retiro, cuando volvieron "el conductor ya no se encontraba en el automóvil en donde había permanecido estacionado".

Por su parte, el capitán Diego Ferrari, parte de la Decima Compañía de Bomberos de Puente Alto, comentó que "nestra central de alarmas a eso de las 11:30 horas recibe una alerta de una emanación de humo en el sector. Posteriormente se recibe una segunda alerta en donde se señalaba que se estaba quemando un camión al interior de un recinto privado".

Sobre el paradero del chofer y si puede ser un posible secuestro, señalí que hasta el momento "no se puede descartar ninguna hipótesis".

Bajo ese contexto, se investiga el presunto vínculo del chofer con el asalto que se registró desde los estacionamientos de un centro comercial en Puente Alto.

