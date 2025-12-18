Encargado de traspaso de mando de Kast: "Hay un ánimo de que esto funcione de la mejor manera"

El proceso de traspaso de mando ha situado a Claudio Alvarado, exministro Secretario General de la Presidencia e integrante del equipo de José Antonio Kast, en un rol central.

Su misión será coordinar la transición para asegurar un cambio de gobierno ordenado y transparente. “Mi misión es que este proceso de cambio de administración sea lo más fluido posible, con información abierta, transparente”, afirmó en entrevista con radio Agricultura.

La necesidad de claridad en la entrega de información llevó al gobierno actual a preparar un instructivo presidencial que, según adelantó Alvarado, fijará directrices para los ministerios. “El corte de información debe ser lo más cercano al 11 de marzo para tener claridad del estado en que se recibe el gobierno”, puntualizó.

“Hay un ánimo sumamente positivo de que esto funcione de la mejor manera posible, y no suceda algo como lo que nos pasó lamentablemente en el 2010. A mí me tocó asumir la subsecretaría de Segpres y ni siquiera teníamos la base de datos histórica de los proyectos de ley que se habían tramitado en el Congreso. O sea, tuvimos que reconstruir todo desde cero", señaló.

El tono de colaboración con la administración de Gabriel Boric, agregó, responde a una mayor madurez institucional. “A mi juicio, yo creo que hoy día hay mucho más madurez, hay conciencia de que un cambio de gobierno es una situación normal, que el país necesita tener una continuidad operativa, desde el punto de vista de sus políticas públicas, y no tiene ningún sentido hacer niñerías como borrar los computadores, borrar la información sensible", aseguró.

La lógica de continuidad también explica el respaldo de Alvarado a la decisión del Presidente electo de instalarse en La Moneda. “En un gobierno de emergencia, lo valioso es estar 24/7 disponible para la ciudadanía”, señaló, subrayando que la cercanía y la operatividad inmediata son esenciales para responder a las expectativas ciudadanas.

