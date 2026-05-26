De Grange acusa "irresponsabilidad fiscal" del Gobierno anterior: "Se comprometieron pagos para los cuales no existía presupuesto"

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, denunció irregularidades en el Gobierno anterior.

Tras la tercera sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal impulsado por la administración del Presidente José Antonio Kast, se entregó un nuevo informe dando cuenta de un riesgo fiscal por más de US$ 9.200 millones y que se instruyó investigaciones en cuatro organismos públicos por irregularidades, entre ellos Transportes.

El secretario de Estado afirmó que "esto muestra no solo un tema de desorden administrativo, como se ha señalado, sino también hay un tema de irresponsabilidad fiscal".

En conversación con Tele13 Radio, la autoridad abordó el informe de auditoría, donde se mencionan problemas en el Ministerio de Transportes y señaló que están "investigando esto desde el primer día que asumimos. Y hay varios aspectos, primero, es el compromiso de de pago para los cuales no existía presupuesto y que fueron postergados (...) no existía el presupuesto y los movieron para el 2026, para lo cual tampoco había presupuesto".

Además, el biministro afirmó que existen "boletas de garantía, pólizas de seguro que no se cobraron en su momento y muchos otros aspectos que estamos investigando. Esperamos en los próximos días dar a conocer los los antecedentes detallados".

"Esto muestra no solo un tema de desorden administrativo, como se ha señalado, sino también hay un tema de responsabilidad fiscal. Yo creo que comprometer recursos que no están disponibles tiene un efecto muy adverso para seguir avanzando en la mejora de temas de infraestructura, temas de transporte público a nivel nacional", subrayó.

Al ser consultado en que se gastó el dinero que no estaba presupuestado, De Grange detalló que "son diferentes planes, diferentes sistemas a lo largo del país, en regiones principalmente, se avanzó en procesos de licitación en los cuales no había presupuesto definido, propiamente, tal".

"También en el año pasado, incluso de antes del año pasado, pagos pendientes que aún están, nosotros estamos regularizando hasta el día de hoy y que comprometen no solo el presupuesto de este año, sino el presupuesto del próximo año", agregó.

La autoridad recalcó que "vamos a hacer toda la investigación y aplicar todo el rigor de la ley y el estado de derecho que funcione".

Respecto a las declaraciones del exministro Nicolás Grau, quien señaló que se trataría de una "deuda flotante", De Grange sostuvo que el concepto de "deuda flotante no tiene nada que ver con el concepto de, por ejemplo, comprometer pagos que no estaban en el presupuesto o no realizar pagos y dejarlos para la administración siguiente. Eso no tiene nada que ver con la deuda flotante".

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