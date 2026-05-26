Bianchi acusa que Kusanovic "es un ignorante que no sabe cómo vota" y descarta haber negociado con el Gobierno

El senador Karim Bianchi (IND) emplazó a su par Alejandro Kusanovic (IND-exRN), tras señalar que el Gobierno negoció "con un sector político no afín al nuestro, que es más de izquierda, que son los Bianchi en Magallanes".

La polémica se originó luego de que Kusanovic asegurara que votará en contra del proyecto de Reconstrucción si el Gobierno no accede a negociar con él. Bajo ese contexto, acusó que el Presidente José Antonio Kast habría dejado de lado un acuerdo previo para el nombramiento del delegado presidencial en Magallanes -que incluía a Gerardo Otzen- para, posteriormente, negociar con el senador Bianchi y su padre, el diputado Carlos Bianchi (IND-PPD).

En conversación con radio Universo, el parlamentario descartó haber negociado con el Ejecutivo. "Yo no he negociado nada, ni para ahora que voto esto, ni para la nominación del delegado, yo no negocio nada con nadie, entonces no quiero verme manchado por este señor".

El legislador cuestionó que Kusanovic condicione su apoyo a la megarreforma y sostuvo que "él puede votar como se le antoje, pero lo que es inaceptable es la extorsión, y lo que es inaceptable en una persona de su edad son las pataletas".

"Si yo veo a un senador que dice ´si a mí no me dan algo, yo no les voto´, o porque no me dieron una delegada me molesto, eso yo creo que raya totalmente fuera de los códigos que tiene que existir en una política sana", afirmó.

Asimismo, acusó que Kusanovic "ni siquiera sabe cómo vota" y que cuando se debe "votar le pregunta al senador Kuschel o al senador Edwards cómo vota, y le levantan el dedito y Kusanovic le aprieta el dedito, eso es lo que hace".

"Es un ignorante que no sabe cómo vota, entonces quizás en la etapa de la votación de la reforma tal vez también padezca la ignorancia", manifestó el senador Bianchi.

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