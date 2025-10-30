En prisión quedó venezolana detenida en Lima por secuestro del ex Alcalde de Macul

En prisión preventiva quedó una mujer de nacionalidad venezolana, quien fue formalizada en ausencia por su participación en el secuestro extorsivo del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido el 26 de junio pasado en Santiago.

La imputada, quien fue detenida en Lima, se encontraba con alerta roja de Interpol por su activa participación en este delito y, además, contaba con una orden de detención pendiente por el delito de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones en una causa que ya fue imputada por parte de la Fiscalía.

Según expuso el fiscal preferente ECOH, Ernesto González, la mujer participó del delito siendo la encargada de retirar dinero desde el departamento de la víctima, mientras Gonzalo Montoya se encontraba bajo cautiverio, siendo torturado por parte de sus captores. Junto con lo anterior, la imputada también era la encargada del abastecimiento de alimentación a quienes se encontraban en la casa de cautiverio.

De esta manera y con los diversos antecedentes expuestos por la Fiscalía, el Tercer Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva y autorizó la extradición activa para la imputada, la que deberá ser vista en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Con esta resolución, ya son cinco imputados que se están bajo esta medida cautelar.

(Imagen de referencia)

